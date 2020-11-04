بث مباشر | شاهد ليفربول وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة “ليفربول وأتلانتا”، ضمن مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، ضمن المجموعة الرابعة.

تنقل مباراة “ليفربول وأتلانتا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية، بالإضافة إلى قناة زيجو سبورت الهولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب جيويس بمدينة بيرجامو الإيطالية.

يدخل صاحب الأرض “أتلانتا” المباراة بسجل جيد امام الأندية الإنجليزية حيث فاز في مباراتين وخسر واحدة وتعادل في واحدة، وسيسعى اليوم إلى تحقيق الفوز على “ليفربول” لخطف صدارة المجموعة.

ويشتهر فريق “أتلانتا” تحت قيادة مدربه المخضرم “جيان بييرو جاسبريني” بغزارته التهديفية، وبالأخص الموسم المنصرف حيث شهدت سبع من تسع مباريات لفريق بيرجامو في دوري أبطال أوروبا متوسط أهداف 2.5 في المباراة الواحدة، كما سجل 6 أهداف خلال المباراتين السابقتين في البطولة بمعدل أهداف 3.00 في المباراة الواحدة.

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على الجانب الآخر، يعاني فريق ليفربول من غيابات مؤثرة في خط دفاعه، وبكل تأكيد سيعاني امام قوة أتلانتا الهجومية اليوم، خاصة وان شباكه تلقت أهداف بمعدل 1.83 ​​خلال آخر ست مباريات في جميع المسابقات.

ويمتلك ليفربول رقم سلبي قبل مواجهة اليوم، حيث خسر في اخر ثلاث زيارات متتالية للأندية الإيطالية في المسابقات الأوروبية.

وبعيدًا عن الأرقام والاحصائيات، سيتطلع ليفربول إلى خطف الثلاث نقاط التي ستقربه بشدة من حسم التأهل إلى الدور الموالي.

ويتصدر ليفربول المجموعة برصيد 6 نقاط، ويحتل أتلانتا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي أياكس في المركز الثالث بنقطة واحدة في رصيده، بينما يتذيل المجموعة ميتييلاند دون رصيد.

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