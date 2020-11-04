بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد والإنتر في دوري أبطال أوروبا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة “ريال مدريد والانتر”، ضمن مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، ضمن المجموعة الثانية.

تنقل مباراة “ريال مدريد والانتر” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت إيسبن، بالإضافة إلى قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب الفريدو دي ستيفانو.

والبداية مع صاحب الارض “ريال مدريد” الذي أنهى سلسلة النتائج السلبية القصيرة على ملعبه “ألفريدو دي ستيفانو” عندما فاز على هويسكا (4-1) ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

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وسيسعى ريال مدريد اليوم إلى تحقيق الفوز على الانتر بعدما وضع نفسه في مأزق بعد خسارته امام “شاختار دونيتسك” الأوكراني في الجولة الأولى، وتعادله في الثانية امام “بوروسيا مونشنجلادباخ”.

في المقابل قد يبدو تعادل “الانتر” السلبي ضد شاختار في الجولة الماضية غير ملهم، ولكن المرة الأخيرة التي تعادلوا فيها سلبًا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حققوا اللقب وكان ذلك في موسم 2009/2010.

ولم يتذوق الانتر طعم الفوز في اخر آخر ست مباريات تنافسية لهم في دوري أبطال أوروبا، وسيسعى رجال أنطونيو كونتي إلى خطف الثلاث نقاط من ريال مدريد لتعزيز حظوظهم في بلوغ الدور الموالي.

ويتصدر شاختار دونيتسك المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتل بوروسيا مونشنجلادباخ المركز الثاني برصيد نقطتين، وبنفس عدد النقاط يتواجد الانتر في المركز الثالث، بينما يتذيل المجموعة ريال مدريد بنقطة واحدة في رصيده.

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