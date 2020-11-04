القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد والانتر في دوري أبطال أوروبا

تُلعب مساء اليوم الثلاثاء قمة مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد والإنتر، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وتنقل بعض القنوات المجانية هذا اللقاء المنتظر.

وستبدأ لقاء الريال والإنتر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر ، 23:00 بتوقيت السعودية، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، ويجب أن يحقق أحدهما الفوز إذا ما أراد منافسة شاختار دونيتسك على صدارة المجموعة الثانية.

ستبث مباراة ريال مدريد الإسباني والانتر الإيطالي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قناة بي إن سبورتس القطرية، القناة الأولى، بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

كما ستنقل على عدد من القنوات الأوروبية الكبرى مثل قناة “سكاي سبورت أونو إيطاليا”، بالاضافة لإحدى القنوات الكبرى في بريطانية “BT Sport”، وقناة بي إن سبورتس التركية الأولى، وقناة Movistar liga الإسبانية.

لكن توجد 3 قنوات مجانية سيقومون بنقل مباراة ريال مدريد والإنتر، يمكنكم الوصول إليهم بسهولة، إذا لم يكن لديكم إشتراك في قنوات بي إن سبورتس القطرية.

والتالي القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد والإنتر في دوري أبطال أوروبا :

قناة CBC Sport HD (إذربيجان – ناطقة باللغة التركية)

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على القمر Europe Star 1 ، شرقًا 45، التردد 11135 أفقي، الترميز 27500، التصحيح 5/6. (لا يوجد تشفير).

قناة ASR TV HD (أفغانستان)

القمر : TürkmenÄlem/MonacoSat @ 52° East – شرقًا 52، التردد 10845 عمودي، الترميز 27500، التصحيح 2/3 (لا يوجد تشفير).

قناة Canale 5 Italia (إيطاليا)

القمر Hot Bird 1-6 ، شرقًا 13، التردد 11917 عمودي، الترميز 27500، التصحيح 2/3 (لا يوجد تشفير).

القمر Hot Bird 1-6، شرقًا 13، التردد 11373 أفقي، الترميز 29900، التصحيح 3/4 (لا يوجد تشفير).