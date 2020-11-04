مانشستر سيتي يُسقط ضيفه أولمبياكوس ومرسيليا يتلقى هزيمة ثالثة

واصل فريق مانشستر سيتي الإنكليزي مردوده الرائع في مسابقة دوري أبطال أوروبا وحقق فوزاً عريضاً على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في البطولة.

أقيمت المباراة مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد معقل السيتي، وتمكن فيران توريس من افتتاح التسجيل مبكراً لأصحاب الأرض في الدقيقة 12 ثم استمرت النتيجة (1-0) معظم وقت المباراة حتى استطاع غابرييل جيسوس من إحراز الهدف الثاني للفريق السماوي في الدقيقة 81 قبل أن يحرز جواو كانسيلو الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.



وضمن المجموعة ذاتها اكتسح بورتو البرتغالي ضيفه مرسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة أيضاً تناوب على تسجيلها كل من موسى ماريغا في الدقيقة الرابعة وسيرجيو أوليفيرا في الدقيقة 28 من ركلة جزاء ثم لويس دياز في الدقيقة 69.



بذلك تصدر مانشستر سيتي ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد ثلاثة جولات محققاً العلامة الكاملة وحل بورتو ثانيا برصيد 6 نقاط فيما جاء أولمبياكوس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتذيل مرسيليا ترتيب فرق المجموعة بدون أي رصيد.