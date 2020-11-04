بايرن ميونيخ يُمزق شباك ريد بول بسداسية ويبتعد بالصدارة 

حقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بست أهداف لهدفين، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



فاجئ ريد بول مضيفه بهدف مُبكر جاء مع حلول الدقيقة 4 عبر المهاجم الألماني ميرجيم بيريشا، الذي استغل كرة مرتدة من دفاع البايرن سددها عن يمين الحارس مانويل نوير.



وعقب تخلفه بالنتيجة، فرض البايرن سيطرته المطلقة إلى أن تمكن الفريق من التعديل، بهدف سجله البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي عند الدقيقة 21.



ومنح المدافع راسموس كريستنسن التقدم للألمان بهدف عكسي أحرزه بالخطأ في مرمى فريقه، قبل دقيقة واحدة من نهاية شوط المباراة الأول.



وتمكن رد بول من معادلة الكفة في الشوط الثاني بهدفٍ سجله الياباني ماسايا اوكوغاوا في الدقيقة 66، قبل أن يُعيد جيروم بواتينغ بايرن للمقدمة بهدف ثالث جاء في الدقيقة 79.



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وعرفت الدقائق العشر الأخيرة إنهيار كامل في دفاع أصحاب الأرض، بعدما تلقت شباك الفريق ثلاث أهداف متتالية حملت توقيع كل من ليروي ساني، وروبيرت ليفاندوفسكي، ولوكاس هيرنانديز، في الدقائق 83، 88، 90.



وكانت المباراة الأولى من المجموعة ذاتها قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله بين لوكوموتيف موسكو الروسي وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني.



وبهذا، ابتعد بايرن ميونخ بصدارة المجموعة الأولى بعد أن رفع الفريق رصيده للنقطة 9 من ثلاث انتصارات مُتتالية، يليه أتلتيكو مدريد بـ 4 نقاط في المركز الثاني، ثم لوكوموتيف ثالثًا بنقطتين، وأخيرًا ريد بول سالزبورغ بنقطة وحيدة.

المصدر: وكالات