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ليفربول يكتسح أتالانتا بخماسية نظيفة

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ضرب بقوة وحقق فوزاً كاسحاً على أتالانتا بخمسة أهداف دون رد في قمة مباريات المجموعة الرابعة من
 

في واحدة من أفضل مباريات ليفربول خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا، تمكن الفريق الإنكليزي العريق من إلحاق خسارة ثقيلة بمستضيفه أتالانتا الإيطالي بخمسة أهداف دون رد الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا. 
 

أقيمت المباراة في مدينة بيرغامو معقل الفريق الإيطالي المتطور والمتألق في الفترة الأخيرة على الصعيد الأوروبي، وضرب ليفربول بقوة منذ دقائقها الأولى عندما أحرز دييغو جوتا هدفين مبكرين في الدقيقتين 16 33 فانتهى الشوط الأول على وقع تقدم الريدز بثنائية نظيفة. 
 

وفي الشوط الثاني تمكن الـ "ملك المصري" محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47 والذي جعله يتساوى مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد كاثر اللاعبين تسجيلاً للفريق في تاريخ مشاركته في دوري أبطال أوروبا برصيد 21 هدفاً لكليهما. 
 

وفي الدقيقة 49 أحرز السنغالي ساديو ماني رابع أهداف الفريق الإنكليزي قبل أن يعود جوتا صفقة ليفربول الناجحة جداً، ويحرز هدفه الثالث في اللقاء والخامس للريدز في الدقيقة 55. 
 

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بهذا الفوز وصل ليفربول للنقطة التاسعة محققاً العلامة الكاملة من ثلاث مباريات فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 4 نقاط وتراجع للمركز الثالث. 
 

وضمن المجموعة ذاتها اقتنص أياكس الهولندي فوزاً صعباً من مستضيفه ميتييلاند الدنماركي بهدفين مقابل هدف فحقق فوزه الأول في المجموعة وتقدم للوصافة بفارق الأهداف أمام أتالانتا. 

 

المصدر: بي إن سبورت

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