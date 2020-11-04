أتلتيكو مدريد يتعثر في موسكو ومونشنغلادباخ يمطر مرمى شاختار بسداسية 

عاد أتلتيكو مدريد الإسباني بالتعادل الايجابي 1-1 مع مضيّفه لوكوموتيف موسكو الروسي في منافسات المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام نحو 2500 متفرج تبعثروا في أرجاء الملعب الثلاثاء.



ولم يخسر أتلتيكو مدريد أي من مبارياته الست في الدوري الإسباني، لكنه تعرّض لخسارة قاسية في مستهل مشواره القاري أمام بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب برباعية نظيفة قبل أن يعوضها بفوز صعب على سالزبورغ النمسوي 3-2 في الجولة الثانية بفضل ثنائيه لنجمه البرتغالي جواو فيليكس.



ورفع أتلتيكو رصيده الى 4 نقاط مقابل نقطتين للوكوموتيف موسكو في حين يلعب لاحقا سالزبورغ النمسوي مع بايرن ميونيخ الالماني.



وفي مباراة أخرى بالمجموعة الثانية، ألحق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني هزيمة تاريخية بمضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 6-صفر.



وسجل بليا أهدافه الثلاثة في الدقائق 8 و26 و78 وأضاف فاليري بوندار (17 خطأ في مرماه) والجزائري رامي بن سبعيني (44) ولارس ستندل (65) الأهداف الثلاثة الأخرى.



Advertisements

وكان الفريق الألماني افتتح منافسات المسابقة بتعادل مع إنتر الإيطالي 2-2 في جوسيبي مياتزا في ميلان رغم أنه كان متفوقا حتى الدقيقة الأخيرة 2-1، ثم أضاع فوزا كان في المتناول أمام ريال مدريد الإسباني 2-2 حينما سجل الملكي هدفيه في الدقيقتين 87 و90+3.



في المقابل هي الخسارة الأولى لشاختار في المسابقة بعد فوزه على الميرينغي 3-2 وتعادله سلبيا مع النيراتسوري.



وكانت أقسى خسارة لشاختار على أرضه على الصعيد القاري سقوطه بنتيجة صفر-3 ست مرات بينها مرتان في دور المجموعات الموسم الماضي.



وخطف مونشنغلادباخ الصدارة بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط في انتظار مباراة ريال وإنتر الإيطالي فيما تجمد رصيد شاختار عند أربع نقاط.



المصدر: بي إن سبورت