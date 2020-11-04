الامارات | محمد بن راشد يشهد ختام مهرجان «خطاك الشر» للهجن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد ختام مهرجان «خطاك الشر» للهجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، اليوم الختامي لمهرجان «خطاك الشر» بميدان المرموم لسباقات الهجن، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إذ أقيم المهرجان بمناسبة عودة سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، سالماً معافى بعد العملية الجراحية التي أجريت له.

وتنافست 587 مطية في سن اللقايا، من خلال 12 شوطاً، وذهب الشوط الرئيس للقايا البكار إلى «شواهين»، التي تمكنت من قطع رحلة السباق البالغة خمسة كيلومترات في زمن قدره 7:25:2 دقائق، لتهدي مالكها محمد عتيق زيتون المهيري درع «خطاك الشر»، بينما نال درع «خطاك الشر» للقايا الجعدان حمد سعيد سيف حمد المنصوري، الذي قاد «الواعي» إلى الصدارة بتوقيت بلغ 7:23:2 دقائق.

وحصل الفائزون بالمركز الأول في جميع أشواط الفترة المسائية على سيارات، فيما نال أصحاب المراكز حتى العاشر جوائز نقدية قيمة.

في المقابل، أقيمت في الفترة الصباحية لثاني أيام مهرجان «خطاك الشر» 15 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن اللقايا لمسافة خمسة كيلومترات، وذلك بمشاركة 658 مطية.

وحسمت «سحابة» قمة الشوط الرئيس للقايا البكار لمالكها عبدالله بطي محمد راشد الغفلي، وذلك بوصولها إلى خط النهاية في زمن قدره 7:27:8 دقائق، بينما احتاج «الجذاب» إلى فترة زمنية بلغت 7:29:9 دقائق ليقطع رحلة الشوط، ويهدي مالكه محمد سعيد محمد العامري اللقب.

من جهة ثانية، أعلنت هجن العاصفة عن تسعيرتها لمهرجان «خطاك الشر»، وأبدى مُلّاك ومضمرو الهجن العربية الأصيلة سعادتهم الكبيرة بالتسعيرة التي وصفوها بـ«المجزية»، وتوجهوا بالشكر إلى راعي المهرجان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على اهتمامه الكبير ودعمه المتواصل لأهل الهجن.

Advertisements

وتم وضع تسعيرة للمشاركين في الأشواط الرئيسة للحقاقة البكار المفتوح والصعوب، واللقايا البكار، بواقع 1.5 مليون درهم للمراكز الأول والثاني والثالث، ووضعت مليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر في سن الحقاقة، و1.2 مليون درهم بالنسبة للقايا البكار.

في المقابل، تم تحديد التسعيرة بالنسبة للمشاركين في الأشواط الرئيسة للحقاقة الجعدان المفتوح والصعوب واللقايا الجعدان بواقع 1.2 مليون درهم للمراكز الأول والثاني والثالث، بينما حدد مبلغ 800 ألف درهم لأصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر في أشواط الحقاقة، ومليون درهم بالنسبة لأشواط اللقايا.

أما بالنسبة لأشواط السيارات لسن الحقاقة، فقد وضعت تسعيرة لأشواط الحقاقة البكار بواقع 1.2 مليون درهم للمركز الأول والثاني والثالث، و800 ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر، بينما وضعت مليون درهم بالنسبة لأصحاب المراكز الأول والثاني والثالث في أشواط الجعدان، و800 ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

ووضعت تسعيرة لأصحاب المركز الأول في أشواط السيارات لسن اللقايا بواقع 1.2 مليون درهم للبكار، ومليون درهم للجعدان.

كما وضعت تسعيرة للأشواط النقدية للحقاقة واللقايا بواقع مليون درهم لصاحب المركز الأول في شوط البكار، أما شوط الجعدان فقد وضعت له تسعيرة بواقع 800 ألف درهم لصاحب المركز الأول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news