الامارات | «السابساب» بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز في مراكش

شكرا لقرائتكم خبر عن «السابساب» بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز في مراكش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الجواد «السابساب» لفهد صالح السيري، بإشراف عبدالقادر زينوين، وقيادة عمر لكجال، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي احتضنه مضمار مراكش في المغرب، عصر أول من أمس، تحت مظلة مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي. وشارك في السباق لمسافة 1600 متر، سبعة خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست بقوة في الجائزة المالية البالغة 70 ألف درهم مغربي. وبعد أن بذل جهداً سخياً في حث جواده المنحدر من نسل «داحس» على هذا الفوز المبهر، خصوصاً في الفورلنغ الأخير، اعتمد لكجال تكتيكاً مسبقاً، ناسب المسافة قبل أن يحرز الصدارة أمام كوكبة من الجياد القوية والمرشحة.

وجاء في المركز الثاني «هيرا دو لا كير» لمحمد بن أبوبكر، بإشراف أيوب أرومالي، وقيادة عزيز القرشي، فيما جاء ثالثاً «زمان» لكمال ديسوي، بإشراف المالك نفسه، وقيادة أميناي رشيد.

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