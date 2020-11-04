- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الأسطورة مارادونا إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نُقِلَ أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، إلى المستشفى، أول من أمس، لإجراء فحوص طبية، وذلك بحسب ما أفاد طبيبه الخاص، مع التأكيد بأن حالة بطل مونديال 1986 ليست خطرة.
وقال ليوبولدو لوكي للصحافيين خارج العيادة في لا بلاتا، جنوب العاصمة بوينوس آيرس، إن «الوضع ليس خطراً، ولم نأت (إلى المستشفى) بسبب حالة طارئة».
واستبعد الطبيب وجود أي علاقة بين الوضع الصحي الحالي لمارادونا وفيروس كورونا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | نقل الأسطورة مارادونا إلى المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.