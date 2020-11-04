الامارات | نقل الأسطورة مارادونا إلى المستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الأسطورة مارادونا إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نُقِلَ أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، إلى المستشفى، أول من أمس، لإجراء فحوص طبية، وذلك بحسب ما أفاد طبيبه الخاص، مع التأكيد بأن حالة بطل مونديال 1986 ليست خطرة.

وقال ليوبولدو لوكي للصحافيين خارج العيادة في لا بلاتا، جنوب العاصمة بوينوس آيرس، إن «الوضع ليس خطراً، ولم نأت (إلى المستشفى) بسبب حالة طارئة».

واستبعد الطبيب وجود أي علاقة بين الوضع الصحي الحالي لمارادونا وفيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news