الامارات | خورفكان يستعد لاستقبال الوحدة و«مطر»

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يستعد لاستقبال الوحدة و«مطر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ الوحدة بقيادة لاعبه المتألق، إسماعيل مطر، ضيفاً ثقيلاً على خورفكان، عند السادسة من مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، ويرغب أصحاب الأرض في الانتصار الأول، الموسم الحالي، ومحو الآثار السلبية القاسية بعد التعرض لثلاث خسائر ثقيلة، آخرها 5-صفر أمام بني ياس، في المقابل تظهر رغبة الوحدة في استثمار الروح المعنوية العالية بعد المباراة التي تعادل فيها أمام شباب الأهلي بهدف لمثله، وتسجيل إسماعيل مطر لهدف «مارادوني» نال إعجاب الجميع.

وتصطدم رغبة خورفكان، الساعي لنيل النقاط، بغياب نجم خط دفاعه، النيجيري كوامي اوتوني، الذي تعرض للطرد أمام بني ياس، بينما يتطلع مدربه، البرازيلي كايو زناردي، إلى خوض مباراة كبيرة رغم كل الصعوبات، وهو ما أكده في المؤتمر الصحافي، إذ يعول على حارس مرماه محمد يوسف، والمدافع البديل عبدالعزيز إسماعيل، والرباعي البرازيلي بقيادة جوميروس، متطلعاً بذلك إلى أن يقدم مباراة تشبه تلك التي فاز بها على العين 4-2 في كأس الخليج العربي، وأن يضع الخسارات الثلاث الماضية خلف ظهره. ولم يلتقِ الفريقان في دوري المحترفين سوى في مباراة واحدة الموسم الماضي الملغى، وانتهت بالتعادل 2-2.

للإطلاع على تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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