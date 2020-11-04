الامارات | الوصل وكلباء يلعبان بظروف متشابهة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل وكلباء يلعبان بظروف متشابهة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع اتحاد كلباء لتحقيق الفوز الثاني في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، عندما يستضيف على ملعبه الوصل، عند السادسة من مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة بعدما فاز على عجمان بهدف نظيف.
وتتشابه ظروف الفريقين، حيث خسر كل منهما مباراتين، وفاز بواحدة ويبلغ رصيد كل منهما ثلاث نقاط، ويحتل اتحاد كلباء المركز العاشر، بينما الوصل في المركز التاسع بفارق الأهداف.
ويراهن «النمور» على فرصة يراها ثمينة للانقضاض على الوصل الذي يبحث مع مدربه المواطن، سالم ربيع، إلى نيل ثلاث نقاط قد تكون بداية التحول، وتعويض خسارته الأخيرة أمام النصر بثلاثية نظيفة للحفاظ على ثقة جمهوره.
ويدخل كلباء المباراة من دون أي غيابات، مع جاهزية معنوية عالية، وهو ما أكده مدربه الأوروغوياني، خورخي دا سيلفا، في المؤتمر الصحافي، بأن الفريق مكتمل الصفوف ويريد الانطلاق نحو أهدافه من خلال الفوز على الوصل، ويراهن بذلك على لاعبيه التوغولي مالابا، والبرازيلي واندرسون، وخط دفاع قوي ومتراصّ.
وكان الفريقان قد التقيا ثلاث مرات، ففاز اتحاد كلباء (3-1) وتعادل (2-2) وخسر (2-صفر).
للإطلاع على تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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