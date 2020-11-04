الامارات | تعاون بين اتحاد التنس و«الشارقة لرياضة المرأة» لنشر اللعبة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين اتحاد التنس و«الشارقة لرياضة المرأة» لنشر اللعبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد اتحاد التنس، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، اجتماعاً تنسيقياً، بضيافة نادي الشارقة لرياضة المرأة، بهدف نشر رياضة التنس في إمارة الشارقة على مستوى الإناث. حضرت الاجتماع عضو مجلس الشارقة الرياضي، ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى عسكر النقبي، وسارة باقر، عضو مجلس إدارة اتحاد التنس، وبقية الحضور.

ويحث الاجتماع على نشر رياضة التنس النسائي في إمارة الشارقة، لرفد المنتخبات الوطنية باللاعبات مستقبلاً، من خلال إقامة البطولات النسائية التصنيفية المفتوحة على مستوى الدولة، خلال المرحلة المقبلة إضافة إلى دراسة مقترح إقامة دوري خاص للنساء، ومهرجانات بالتنس وفعاليات للصغار. وفي ختام الاجتماع، تمت دعوة وفد اتحاد التنس لأخذ جولة ميدانية، اطلع من خلالها على البنية التحتية المميزة التي يتمتع بها نادي الشارقة لرياضة المرأة، إضافة إلى الصالة الرياضية وملاعب التنس.

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