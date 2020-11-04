الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصومات
كشف مشرف سابق لقطاع الناشئين والشباب في أحد الأندية الكبيرة أن «إدارة النادي قامت بخصم 30% من مستحقات العاملين بأكاديمية النادي، ثم تطبيق خصم آخر من 20 إلى 25%»، مشيراً إلى أن الخصومات تم تطبيقها على العاملين بالأكاديمية دون بقية الموظفين في النادي».
عرض
تلقى لاعب مقيم في أحد أندية المحترفين عرضاً للانضمام لفريق محترف آخر، بعد نهاية المباراة التي خسرها فريقه، وفي أرضية الملعب، ما جعله يشعر بالحرج أمام زملائه.
إقالة
طالب جمهور أحد الأندية عدم الاستغناء عن المدرب في حال تعرض لخسارة جديدة، مؤكدين أن المدرب ليس السبب الرئيس للخسائر، ويجب الصبر عليه حتى يتفاعل اللاعبون مع أفكاره الفنية.
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