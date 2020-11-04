شكرا لقرائتكم شبانة: 2 مليون و900 ألف دولار قيمة عقد بدر بانون مع الأهلى في 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في تلفزيون " اليوم السابع " أن مسئولو النادى الأهلى اتفقو مع المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربى الذى وقع رسميا للنادى الاهلى على أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب انتهاء مباراة الزمالك والرجاء حال خروج بطل المغرب من البطولة .

تابع الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون اليوم السابع أنه تم الاتفاق المادي بين الاهلى وبانون يقضي بحصوله على 900 ألف دولار في الموسم الأول ومليون دولار في الموسم الثاني ومليون و100 ألف دولار في الموسم الثالث.

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وأضاف شبانة فى تلفزيون اليوم السابع أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى منح تفويض للجنوب افريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للاهلى لانهاء صفقة الاوجويانى سيرنو لاعب صن داونز الذى تفاوض معه الاهلى لاكثر مرة ، وان موسيمانى وعد الخطيب بإنهاء الصفقة في حدود المقابل المادى الذى عرضه النادي الأهلى وهو لا يتخطي 3 مليون دولار بالإضافة الى الاتفاق على المستحقات المالية التي سيحصل عليها اللاعب .

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.