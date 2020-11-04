شكرا لقرائتكم أنباء عن استبعاد رمضان صبحي من المنتخب الأول وانضمامه للأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر، عن أن الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري استقر على استبعاد رمضان صبحي من معسكر الفراعنة والذي سيبدأ بعد أيام استعدادا لخوض مباراتي توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات نذ ديسمبر الماضي.

وأوضح المصدر، أن رمضان صبحي سينضم لمعسكر المنتخب الأولمبي الحالي تحت قيادة شوقي غريب، بعد أن يتم استبعاده من معسكر المنتخب الأول، ويشارك رفقة منتخب تحت 23 سنة في مباراتي البرازيل وكوريا الجنوبية، ضمن ابرنامج التحضير للمشاركة في اولمبياد طوكيو في أغسطس المقبل.

وأضاف المصدر، أن هناك اتجاه داخل الجهاز الفني لاستبعاد رمضان صبحي ، لاسيما أنه بعيد عن المشاركة، لاسيما أن انضمامه تسبب في حالة من الجدل، بسبب وقوع الاختيار عليه رغم ابتعاده عن المشاركة قرابة الـ11 شهرا، في الوقت الذي تجاهل فيه المنتخب ضم لاعبين يشاركون بصفة مستمرة ويقدمون عروضا مميزة رفقة فرقهم.

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