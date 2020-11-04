شكرا لقرائتكم سموحة يقترب من ضم مهاجم فلسطينى .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مجلس إدارة سموحة فى التعاقد مع مهاجم فلسطينى يدعى بدر موسى مهاجم نادي خدمات رفح الفلسطينى بعد مشاهدة بعدض السيديهات الخاصة له من أحمد سامى المدير الفنى للموج الازرق الذى أثنى على اداء اللاعب وطالب بضرورة إبرام التعاقد معه فى أسرع وقت ممكن لتدعيم هجوم الفريق بعد عودة صلاح محسن لناديه السابق الأهلى عقب انتهاء فترة إعارته بصحبة ناصر ماهر .

ومن المقرر أن يغادر بدر موسى قطاع غزة متوجها إلى مصر غدا الأربعاء للانتظام رسميا في تدريبات الفريق السكندري عقب انتهاء الراحة الخميس المقبل .

ووجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة الدعوة للاعب عن طريق فاكس رسمى إلى سفارة مصر في فلسطين للمطالبة باستخراج التأشيرة الخاصة باللاعب، من أجل التوجه إلى مدينة الإسكندرية والالتحاق بتدريبات الفريق.

Advertisements

وأكد سموحة في خطابه أن النادي يرغب بالتعاقد مع اللاعب بدر موسى، بعد اجتيازه الاختبارات الطبية والبدنية.

وبرز موسى الذي يلعب في مركز رأس الحربة، بشكل لافت مع فريقه خدمات رفح الفلسطيني، وتُوج معه بلقب الدوري في آخر موسمين.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، يتعامل مع اللاعب الفلسطيني على أنه لاعب محلي أسوة باللاعب المصري.