شكرا لقرائتكم خبر عن حكم الزمالك والرجاء.. السقوط بخماسية وشكوى للكاف.. تاريخ نداى مع الفرق المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منذ قليل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمى لمباراة الزمالك والرجاء المغربى في إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها غدا الأربعاء، وتقرر أن يتولى المهمة التحكيمية السنغالى ماجيتي نداي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجي ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبي عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا.
وسبق لنداى أن أدار عدة مباريات للفرق المصرية، منها مباراة الأهلى وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا النسخة قبل الماضية، وانتهت بهزيمة الأهلى بخماسية دون رد، وهى أكبر خسارة يتلقاها الأحمر في البطولات الأفريقية.
كما أدر مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى في نصف نهائي الكونفدرالية، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.
ولم تتوقف إدارة نداى للأهلى والزمالك فقط، بل تولى إدارة مباراة المصرى واتحاد العاصمة الجزائرى بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، وتسبب نداى في هزيمة الفريق البورسعيدى وتم التقدم بشكوى ضده لدى الكاف، رغم انتهاء المباراة بفوز المصرى بهدف نظيف.
وكان الزمالك قد نجح في الفوز على الرجاء المغربى في ذهاب نصف النهائي، بالمباراة التي أقيمت بالمغرب بهدف دون رد.
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