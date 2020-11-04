شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 11/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الثلاثاء الموافق 3/ 11/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها، صن داونز يفاوض الأهلى لضم حسين الشحات وقفشة، رمضان صبحى وطاهر طاهر فى تدريب منتخب مصر استعدادا لتوجو، وكواليس حوار بن شرقي ومساعدي باتشيكو ليلة مباراة الأبطال أمام الرجاء.

صن داونز يفاوض الأهلى لضم حسين الشحات وقفشة

دخل نادي صن داونز الجنوب أفريقيى، فى مفاوضات جادة مع النادى الأهلي من أجل الحصول على خدمات الثنائي محمد مجدي قفشة وحسين الشحات لاعبا الفريق الكروى الأول، من أجل الحصول على خدماتهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكشفت مصادر مقربة من صن داونز أن النادى تقدم بعرض رسمى للنادي الأحمر للحصول على خدمات محمد مجدى أفشة مقابل 2 مليون ونصف المليون دولار، وكذلك نفس القيمة المالية لحسين الشحات من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

رسميًا.. السنغالى "نداى" حكما للزمالك والرجاء.. وجاسما حكما لتقنية الفيديو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن أسماء حكام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام الرجاء المغربي المقررة إقامتها غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، أسند "كاف" قيادة المباراة لطاقم تحكيم يتكون من: السنغالي ماجيتي نداي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجي ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبي عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا.

نكشف سر كثرة حقائب بعثة الرجاء المغربى.. وموعد مغادرة القاهرة

كشف مصدر مقرب من بعثة فريق الرجاء المغربى، سر حمل البعثة عدد كبير جدًا من الحقائب خلال وصولهم إلى مطار القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك غدا فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا فى تمام التاسعة مساءا على استاد القاهرة، حيث وصلت البعثة إلى القاهرة أمس الاثنين، ليخوض الفريق المغربى مران واحد قبل مواجهة الفارس الأبيض لتحديد المتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى دورى الأبطال. إنطلاق مران منتخب مصر الأول بحضور 13 لاعباً.. صور خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ، مرانه الأول اليوم خلال معسكره المفتوح بإستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وايابا يومي 14 و 17 ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. Advertisements

الظهور الأول لحسام عاشور مع الاتحاد السكندرى

اتتظم حسام عاشور كابتن الأهلى السابق والمنضم حديثا للاتحاد السكندرى فى التدريبات اليومية لأول مرة على ملاعب سموحة وسط ااستقبال جماهير واعضاء النادى اللاعب بالترحيب في أول ظهور له بتى شيرت زعيم الثغر .

الوداد ينتظر التعاقد مع مدير فنى جديد لحسم المفاوضات مع الحضرى

ينتظر مسئولو نادى الوداد المغربى حسم ملف المدير الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق فى الموسم الكروى الجديد، خلفًا لجاموندي الذى تولى زمام القيادة بشكل مؤقت بعد رحيل الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، وذلك من أجل حسم ملف التفاوض مع عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، الذى تلقى عرضًا لتولى تدريب حراس مرمى فريق الوداد، لاسيما أن السد العالى ابتعد عن ممارسة لعبة كرة القدم فى الفترة الأخيرة، وأعرب عن أمنيته بالعمل فى مجال التدريب، وكانت أبرز أحلامه تدريب حراس مرمى الفراعنة فى الجهاز الفنى الحالى بقيادة حسام البدرى، وكان يعد من أبرز المرشحين للمنصب، قبل أن يتولاه أيمن طاهر.

موسيماني يناقش ملفات النهائي والصفقات والراحلين عن الأهلي في الإجازة

يُدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عددًا من الملفات المهمة خلال تواجده في بلاده لقضاء إجازة قصيرة قبل العودة نهاية الأسبوع لقيادة تدريبات الأهلي من جديد، ويعد ملف المباراة النهائية، وكذلك ملف الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين على رأس اهتمامات موسيماني ويشغلون تفكيره لحسمها قبل العودة للقاهرة.

بيراميدز ينتظر المدير الفنى الجديد لحسم ملف المعارين

ينتظر مسئولو نادى بيراميدز، حسم ملف المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق فى الموسم المقبل خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش، لفتح ملف تحديد مصير لاعبى الفريق المعارين، والذين تنتهى مدة إعاراتهم بنهاية الموسم، حيث أعار بيراميدز مهاجمه أحمد على لصفوف إنبى، فيما أعار ناصر منسى لطلائع الجيش، لاسيما وأن عمرو مرعى الذى كان معارًا لصفوف مصر المقاصة انتقل بشكل رسمى لطلائع الجيش، ليتبقى أحمد على وناصر منسى الذان سيحدد مصيرهما المدير الفنى الجديد.

كواليس حوار بن شرقي ومساعدي باتشيكو ليلة مباراة الأبطال أمام الرجاء

دار حوار خاص بين بن شرقي ومساعدي بتشيكو في المران الأخير قبل موقعه الرجاء المقرر لها غدًا الأربعاء لحسم البطاقة الثانية في نهائي دوري أبطال أفريقيا واللحاق بالأهلي.

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