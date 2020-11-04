شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تليفزيون ”الخليج 365” مليونان و900 ألف دولار قيمة عقد بانون مع الأهلى في 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون ”الخليج 365” عن أن مسئولي النادى الأهلى اتفقوا مع المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربى الذى وقع رسميًا للنادى الاهلى على أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب انتهاء مباراة الزمالك والرجاء حال خروج بطل المغرب من البطولة .

لمتابعة لايف شبانه على تلفزيون الخليج 365

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تابع الإعلامي محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون الخليج 365 أنه تم الاتفاق المادي بين الأهلى وبانون يقضي بحصوله على 900 ألف دولار في الموسم الأول ومليون دولار في الموسم الثاني ومليون و100 ألف دولار في الموسم الثالث.

وأضاف شبانه فى تلفزيون الخليج 365 أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى منح تفويض للجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى لانهاء صفقة الاوجويانى سيرنو لاعب صن داونز الذى تفاوض معه الأهلى لأكثر مرة، وأن موسيمانى وعد الخطيب بإنهاء الصفقة في حدود المقابل المادى الذى عرضه النادي الإهلى وهو لا يتخطي 3 ملايين دولار بالإضافة الى الاتفاق على المستحقات المالية التي سيحصل عليها اللاعب.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.