شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يؤكد لرئيس الزمالك جاهزيته لمواجهة الرجاء فى نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود حمدى الونش مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، جاهزيته للمشاركة مع فريقه فى مواجهة الرجاء المغربى، بالمباراة المقرر لها غدًا الأربعاء على استاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، رغم تعرضه للإصابة فى غضروف الركبة خلال مشاركته فى مواجهة الإسماعيلى الأخيرة بمسابقة الدورى الممتاز.

وتحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك مع الونش خلال الاجتماع مع اللاعبين فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، لتحفيزهم، وأكد الونش لرئيس النادى إنه جاهز للمشاركة مع فريقه فى لقاء الرجاء، وقال مرتضى للاعب: "أتحسدت يا ونش" ليرد اللاعب: "الحمد لله وجاهزين للمباراة".

واستقر مسئولو نادي الزمالك علي سفر محمود حمدى الونش إلى ألمانيا عقب انتهاء دوري أبطال أفريقيا، للخضوع لفحوصات طبية عقب تعرضه لإصابة في الركبة في مباراة الإسماعيلي في ختام الدوري، وكانت إدارة الكرة بالزمالك قد استقرت علي سفر اللاعب الي المانيا خلال الفترة الحالية ولكن تم تأجيل السفر الي بعد البطولة.

وجاء سبب تأجيل السفر هو تحسن الحالة الصحية للاعب عقب خضوعه لجلسات تأهيل وعلاج طبيعي مكثفة منذ تعرضه للإصابة، واصبح قادرا علي المشاركة في مباراة العودة امام الرجاء، ومن المقرر ان ينهي اللاعب مشاركته مع الزمالك في البطولة علي ان يتوجه بعدها مباشرة لألمانيا للخضوع لفحوصات طبية مع إمكانية خضوعه لجراحة.

وتحدث مرتضى منصور مع لاعبى فريقه للشد من أزرهم، مطالبهم بتحقيق الفوز على الرجاء وحصد بطاقة التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا ومواجهة الأهلى، قائلاً: "أى 11 لاعبا هيكونوا رجالة، وأنا واثق فيكم كلكم، أهم شيء نركز فى مواجهة الرجاء، بعد كده نفكر فى مباراة الأهلى بالنهائى".

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وطالب رئيس الزمالك من أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة، صرف أى مكافآت متأخرة للاعبين قبل مواجهة الرجاء، لتحفيزهم على تحقيق الفوز.

كما وجه مرتضى حديثه لمصطفى محمد مهاجم الفريق قائلاً: "وفيت بوعدك وحققنا الفوز على الرجاء فى الذهاب، وأنا عند وعدى نحقق بطولة أفريقيا وأول عرض يأتى سأسمح لك بالرحيل".

وشدد مرتضى منصور خلال حديثه مع اللاعبين، على ضرورة تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير البيضاء، وحصد الثلاث ونصف مليون دولار نظير الفوز بالبطولة، مختتمًا حديثه بقراءة الفاتحة لتحقيق النصر.

وأسند "كاف" قيادة المباراة لطاقم تحكيم يتكون من: السنغالي ماجيتي نداي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجي ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبي عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا.

كما اختار الاتحاد الأفريقي الحكم الجامبي بكاري جاساما حكمًا للفيديو ويعاونه الجنوب أفريقي زاخيل سويلا وفاز الزمالك على الرجاء في لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي، في مركب محمد الخامس بالمغرب.