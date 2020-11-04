7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء الموافق 3/ 11/ 2020 شهدت العديد من الأحداث جاء أبرز 7 منها، صن داونز يفاوض الأهلى لضم حسين الشحات وقفشة، رسميًا.. السنغالى "نداى" حكما للزمالك والرجاء.. وجاسما حكما لتقنية الفيديو، موسيماني يناقش ملفات النهائي والصفقات والراحلين عن الأهلي في الإجازة.

صن داونز يفاوض الأهلى لضم حسين الشحات وقفشة

دخل نادي صن داونز الجنوب أفريقيى، فى مفاوضات جادة مع النادى الأهلي من أجل الحصول على خدمات الثنائي محمد مجدي قفشة وحسين الشحات لاعبا الفريق الكروى الأول، من أجل الحصول على خدماتهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكشفت مصادر مقربة من صن داونز أن النادى تقدم بعرض رسمى للنادي الأحمر للحصول على خدمات محمد مجدى أفشة مقابل 2 مليون ونصف المليون دولار، وكذلك نفس القيمة المالية لحسين الشحات من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

رسميًا.. السنغالى "نداى" حكما للزمالك والرجاء.. وجاساما حكما لتقنية الفيديو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن أسماء حكام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام الرجاء المغربي المقررة إقامتها غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، أسند "كاف" قيادة المباراة لطاقم تحكيم يتكون من: السنغالي ماجيتي نداي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجي ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبي عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا.

نكشف سر كثرة حقائب بعثة الرجاء المغربى.. وموعد مغادرة القاهرة

كشف مصدر مقرب من بعثة فريق الرجاء المغربى، سر حمل البعثة عدد كبير جدًا من الحقائب خلال وصولهم إلى مطار القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك غدا فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا فى تمام التاسعة مساءا على استاد القاهرة، حيث وصلت البعثة إلى القاهرة أمس الاثنين، ليخوض الفريق المغربى مران واحد قبل مواجهة الفارس الأبيض لتحديد المتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى دورى الأبطال. Advertisements إنطلاق مران منتخب مصر الأول بحضور 13 لاعباً.. صور خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ، مرانه الأول اليوم خلال معسكره المفتوح بإستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وايابا يومي 14 و 17 ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

الوداد ينتظر التعاقد مع مدير فنى جديد لحسم المفاوضات مع الحضرى

ينتظر مسئولو نادى الوداد المغربى حسم ملف المدير الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق فى الموسم الكروى الجديد، خلفًا لجاموندي الذى تولى زمام القيادة بشكل مؤقت بعد رحيل الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، وذلك من أجل حسم ملف التفاوض مع عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، الذى تلقى عرضًا لتولى تدريب حراس مرمى فريق الوداد، لاسيما أن السد العالى ابتعد عن ممارسة لعبة كرة القدم فى الفترة الأخيرة، وأعرب عن أمنيته بالعمل فى مجال التدريب، وكانت أبرز أحلامه تدريب حراس مرمى الفراعنة فى الجهاز الفنى الحالى بقيادة حسام البدرى، وكان يعد من أبرز المرشحين للمنصب، قبل أن يتولاه أيمن طاهر.

موسيماني يناقش ملفات النهائي والصفقات والراحلين عن الأهلي في الإجازة

يُدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عددًا من الملفات المهمة خلال تواجده في بلاده لقضاء إجازة قصيرة قبل العودة نهاية الأسبوع لقيادة تدريبات الأهلي من جديد، ويعد ملف المباراة النهائية، وكذلك ملف الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين على رأس اهتمامات موسيماني ويشغلون تفكيره لحسمها قبل العودة للقاهرة.

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