شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفاوض بيراميدز من أجل إسلام عيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات مع نظرائهم بنادى بيراميدز من أجل معرفة الطلبات المادية للتعاقد مع إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق السماوى فى ظل الحاجة الماسة للاعب فى منطقة وسط الملعب بعد رحيل ناصر ماهر وعودته لناديه الأهلى .
ويبحث أحمد سامى المدير الفنى لسموحة عن صفقات سوبر من أجل مواصلة المشوار الناجح مع الموج الأزرق والذى بدأه منذ قدومه خلفا لأحمد سامى حيث لم يخسر المدير الفنى فى أى لقاء بالدورى.
كان سموحة قد استغنى عن عدد من الصفقات على رأسها بعض اللاعبين الأفارقة بالإضافة إلى إبراهيم عبد القوى وعودة ناصر ماهر وصلاح محسن للأهلى وأحمد فتوح للزمالك بعد إنتهاء إعارتهم .
من ناحية أخرى طلب مسئولو سموحة بشكل رسمى من نظرائهم بالنادى الأهلى تجديد إعارة محمد عبد المنعم مدافع القلعة الحمراء لمدة موسم آخر بعد نجاحه مع الموج الأزرق ومشاركته بشكل أساسى ونيل ثقة أحمد سامى المدير الفنى للفريق الذى أوصى بضرورة تجديد الإعارة حال موافقة الأهلى.
كان مسئولو الأهلى قد أوصوا بضرورة عودة اللاعب بعد تألقه مع سموحة إلا أن موسيمانى المدير الفنى للأهلى اختار أربعة لاعبين من المعارين للعودة من جديد وهم صلاح محسن وناصر ماهر المعارين لسموحة فى الموسم الماضى وأكرم توفيق مدافع وسط الجونة، ومحمد شريف الذى نجح مع إنبى واحتل وصافة ترتيب هدافى الدورى برصيد 14 هدفًا.
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