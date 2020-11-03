الامارات | مارادونا يخضع لجراحة بسبب إصابته بنزيف في المخ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخضع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا لعملية جراحية بسبب تعرضه لنزيف في المخ، بحسب ما قال طبيبه الخاص اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور ليوبولدو لوكي طبيب مارادونا لمحطة "تي واي سي سبورت" التليفزيونية "إنه ورم دموي تحت الجافية، الجراحة إجراء روتيني".

وبحسب لوكي، فإن مارادونا يعاني من تجمع دموي بين المخ والغشاء وسيتم نقله إلى مستشفى في اوليفوس شمال بوينس آيرس من أجل الخضوع للجراحة.

ونقل مارادونا الفائز بلقب كأس العالم 1986 إلى مستشفى ايبنسا في لا بلاتا مساء أمس الاثنين بعد ثلاثة أيام من احتفاله بعيد ميلاده الستين.

وأوضح الطبيب ليوبولدو "الأمر كان مؤثرا، كان أسبوع صعب بعض الشيء بالنسبة له، كان تحت ضغط كبير، هذا الأمر أثر عليه ذهنيا".

وتلقى مارادونا المساعدة من شخصين مرافقين له عندما ظهر يوم الجمعة مع الفريق الذي يدربه ، خيمناسيا اي ايسجريما، خلال مراسم تهنئته وتقديمه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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