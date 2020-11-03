شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب الرجاء المغربي يحذر الزمالك المصري قبل مباراة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 وجه جمال السلامي مدرب نادي ​الرجاء​ المغربي تحذيرا لمنافسه ​الزمالك​ المصري قبل مواجهة الفريقين في اياب نصف نهائي ​دوري ابطال افريقيا​ لكرة القدم.

Advertisements وقال السلامي: "فريق الزمالك يعلم اننا قادرون على فعل المستحيل وقلب الامور راسا على عقب". وأضاف: "سندخل لنلعب مباراة من 90 دقيقة وسنخوض مباراة مفتوحة وجاهزون ذهنيًا للمباراة التي تحمل الكثير من الصعوبات". اما عن مشكلة كورونا وتاجيل اللقاء فقال: "ما حدث كان اختبارًا لنا وأظهرنا تضامنا مع بعضنا البعض كما ان التاجيل منح المصابون الوقت للتعافي".

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