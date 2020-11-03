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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديد مواعيد كأس السوبر الإسباني في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم النقاب عن برنامج بطولة كأس السوبر والتي ستقام للعام الثاني توالياً في السعودية بحضور الجماهير رغم تفشي فيروس كورونا.
وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن مباريات كأس السوبر ستقام في السعودية بين 13 و 16 كانون الثاني المقبل، على أن تقام أولى مباريات نصف النهائي، الأربعاء، والمباراة الثانية في اليوم التالي، فيما سيلعب النهائي السبت 16 من الشهر عينه.
وسيجمع كأس السوبر ريال مدريد البطل ووصيفه برشلونة، إلى جانب أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد المتأهلان لنهائي مسابقة كأس الملك التي لم تستكمل بسبب كورونا.
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