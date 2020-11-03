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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير: مارادونا في خطر ويحتاج للتدخل الجراحي الفوري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
سيتوجب على الاسطورة الارجنتينية دييغو ارماندو مارادونا الخضوع لعملية جراحية عاجلة في المخ بعد الفحوصات التي اجراها مؤخرا واظهرت تورم دموي في الدماغ.
وكان طبيب مارادونا ليوبولدو لوكي أوضح أن الأسطورة أفضل بكثير من الأمس ويريد المغادرة وأفاد أنه يعاني من فقر الدم ومصاب بالجفاف قليلاً.
يذكر ان السبب لهذه الاصابة يعود الى سقوط مارادونا على راسه.
واحتشد محبو مارادونا خارج العيادة الخاصة في لا بلاتا جنوب العاصمة بوينس أيرس لتقديم الدعم والتمنيات بالشفاء وقال لوكي: "أكثر ما يحتاج له هو الدعم من الجمهور والصلاة له من اجل الشفاء".
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