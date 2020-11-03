تقارير: مارادونا في خطر ويحتاج للتدخل الجراحي الفوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

سيتوجب على الاسطورة الارجنتينية دييغو ارماندو ​مارادونا​ الخضوع لعملية جراحية عاجلة في المخ بعد الفحوصات التي اجراها مؤخرا واظهرت تورم دموي في الدماغ.

Advertisements

وكان طبيب مارادونا ليوبولدو لوكي أوضح أن الأسطورة أفضل بكثير من الأمس ويريد المغادرة وأفاد أنه يعاني من فقر الدم ومصاب بالجفاف قليلاً.

يذكر ان السبب لهذه الاصابة يعود الى سقوط مارادونا على راسه.

واحتشد محبو مارادونا خارج العيادة الخاصة في لا بلاتا جنوب العاصمة بوينس أيرس لتقديم الدعم والتمنيات بالشفاء وقال لوكي: "أكثر ما يحتاج له هو الدعم من الجمهور والصلاة له من اجل الشفاء".