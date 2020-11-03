مدرب دينامو كييف: برشلونة ليس لديه المستوى الآن للفوز بدوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

كال مدرب ​دينامو كييف​ الأوكراني ​ميرتشا لوتشيسكو​ المديح لقائد ​برشلونة​ ليونيل ميسي وذلك قبل مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وصرح لوتشيسكو: "لا أعتقد أن برشلونة لديه المستوى الآن للفوز بدوري الأبطال، لدى بايرن أو مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان المزيد من الخيارات".

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وأضاف: "على أي حال، لديهم لاعب كرة قدم مثل ليو ميسي، الذي يمكن أن يكون مهماً للغاية، يحتاج المدرب الجديد إلى الحد الأدنى ستة أشهر وفي الربيع سيكون برشلونة فريق آخر".

وتابع: "ميسي يفعل شيئاً لا يُصدق وهو التفكير في الفريق وليس في نفسه، يقوم بأشياء في جميع أنحاء الملعب يجب على شخص آخر القيام بها، فهو يقاتل ويقدم تمريرات حاسمة ويسجل الأهداف، إنه يسعى جاهداً من أجل الفريق ويريد مساعدة اللاعبين الأصغر سناً".

وختم لوتشيسكو: "برشلونة في أوروبا فريق أفضل حالاً من الليغا، لأنه في المنافسة المحلية يعرفه باقي المنافسين جيداً، كل لاعبي برشلونة لديهم مستوى تقني عالي، يحتاجون إلى الوقت".