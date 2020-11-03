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مدرب الاهلي المصري السابق يقترب من العودة للتدريب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

يقترب السويسري رينيه ​فايلر​ المدرب السابق للنادي ​الاهلي​ المصري من العودة إلى التدريب بعد الرحيل عن بطل .

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واكدت التقارير الصحفية أن فايلر في مفاوضات الآن مع نادي غينك ويتواجد ضمن 5 مدربين مرشحين لخلافة الدنماركي جيس ثورب مدرب الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن ترشيح فايلر يأتي بسبب خبرته في ​الدوري البلجيكي​ من قبل حيث تولى قيادة أندرلكت لمدة عامين وحقق بطولتي الدوري والسوبر المحلي.

يذكر ان غينك يعاني هذا الموسم في الدوري البلجيكي ويحتل المركز السابع برصيد 19 نقطة من 11 مباراة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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