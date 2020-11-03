مدرب الاهلي المصري السابق يقترب من العودة للتدريب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

يقترب السويسري رينيه ​فايلر​ المدرب السابق للنادي ​الاهلي​ المصري من العودة إلى التدريب بعد الرحيل عن بطل الدوري المصري.

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واكدت التقارير الصحفية أن فايلر في مفاوضات الآن مع نادي غينك ويتواجد ضمن 5 مدربين مرشحين لخلافة الدنماركي جيس ثورب مدرب الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن ترشيح فايلر يأتي بسبب خبرته في ​الدوري البلجيكي​ من قبل حيث تولى قيادة أندرلكت لمدة عامين وحقق بطولتي الدوري والسوبر المحلي.

يذكر ان غينك يعاني هذا الموسم في الدوري البلجيكي ويحتل المركز السابع برصيد 19 نقطة من 11 مباراة.