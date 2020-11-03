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كورونا يضرب نجم ليدز يونايتد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

أكد لاعب نادي ​ليدز يونايتد​ الانكليزي، الدولي الإسباني ​رودريغو مورينو​، إصابته ب​فيروس كورونا​، بعد مخالطته لمصاب بالعدوى من أسرته.

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ولم يشارك مورينو في خسارة فريقه 1-4 الإثنين ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز أمام ليستر سيتي، لتواجده في الحجر الصحي بعد مخالطته لحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأعلن اللاعب الاسبانيعن إصابته بالعدوى، وعليه سوف يغيب عن مواجهة كريستال بالاس، السبت المقبل.

وأشار مورينو في منشور عبر صفحته بموقع "إنستغرام": "أنا وأسرتي بخير، نحن في صحة جيدة ونتحلى بالإيجابية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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