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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يضرب نجم ليدز يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
أكد لاعب نادي ليدز يونايتد الانكليزي، الدولي الإسباني رودريغو مورينو، إصابته بفيروس كورونا، بعد مخالطته لمصاب بالعدوى من أسرته.
ولم يشارك مورينو في خسارة فريقه 1-4 الإثنين ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز أمام ليستر سيتي، لتواجده في الحجر الصحي بعد مخالطته لحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وأعلن اللاعب الاسبانيعن إصابته بالعدوى، وعليه سوف يغيب عن مواجهة كريستال بالاس، السبت المقبل.
وأشار مورينو في منشور عبر صفحته بموقع "إنستغرام": "أنا وأسرتي بخير، نحن في صحة جيدة ونتحلى بالإيجابية".
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