كابيلو يكشف نقطة ضعف ريال مدريد ومشكلة الإنتر المستجدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

أشار مدرب ​ريال مدريد​ السابق، ​فابيو كابيلو​، إلى أن مواجهة الميرينغي و​إنتر ميلانو​ بدوري الأبطال لن تكون سهلة على الطرفين.



وصرح كابيلو لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "التعادل اليوم لن يكون في صالح أي فريق من الفريقين، لذا ستكون مباراة صعبة للغاية، ريال مدريد فاز في الكلاسيكو، وأمام هويسكا الفريق بدا أفضل قليلاً بالنسبة لي، ولكن دفاعهم ليس جيداً، ولا يدافعون جيداً".

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وأضاف: "الإنتر جيد للغاية، والفريق مع كونتي يقدم أداء رائعاً، ولكن أعتقد اليوم غياب لوكاكو سوف يسبب لهم مشكلة".

ولدى سؤاله عن إيدين هازارد أوضح: "إنه لاعب مختلف، وهو اللاعب الذي قادر على صنع الفارق لريال مدريد".

وختم كابيلو بالحديث عن سيرجيو راموس: "عندما كنت مدرباً للفريق، كان راموس طفلاً يحب التدريب والعمل حقاً، وأراد دائماً التحسّن".