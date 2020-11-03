لوشيسكو: كنا نتمنى وجود حالات كورونا اخرى في الفريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

تمنى ميرتشا ​لوشيسكو​ مدرب ​دينامو كييف​ الأوكراني تأجيل المواجهة امام ​برشلونة​ الاسباني بسبب كثرة الغيابات في صفوف فريقه للإصابات بفيروس كورونا.

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وأعلن كييف وجود 9 إصابات بين اللاعبين بفيروس كورونا ومن المنتظر أن يلاقي الفريق الأوكراني نظيره الإسباني في الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال لوشيسكو: "كان من الصعب الانتظار خمس ساعات حتى تظهر النتائج ولكن الحمد لله كل اللاعبين بصحة جيدة سنلعب المباراة وفي النهاية هذا ما يهم".

وأضاف: "في الفريق كان لدينا الأمل في ظهور نتائج المسحات سلبية لكن بصفتي مدربًا كنت أتمنى أن تُلعب المباراة في وقت آخر لكن يجب أن نقبل الأمر كان من الأفضل أن تكون لدينا حالة إيجابية ومن ثم تتأجل المباراة ليوم آخر".