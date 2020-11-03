- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوشيسكو: كنا نتمنى وجود حالات كورونا اخرى في الفريق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
تمنى ميرتشا لوشيسكو مدرب دينامو كييف الأوكراني تأجيل المواجهة امام برشلونة الاسباني بسبب كثرة الغيابات في صفوف فريقه للإصابات بفيروس كورونا.
وأعلن كييف وجود 9 إصابات بين اللاعبين بفيروس كورونا ومن المنتظر أن يلاقي الفريق الأوكراني نظيره الإسباني في الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وقال لوشيسكو: "كان من الصعب الانتظار خمس ساعات حتى تظهر النتائج ولكن الحمد لله كل اللاعبين بصحة جيدة سنلعب المباراة وفي النهاية هذا ما يهم".
وأضاف: "في الفريق كان لدينا الأمل في ظهور نتائج المسحات سلبية لكن بصفتي مدربًا كنت أتمنى أن تُلعب المباراة في وقت آخر لكن يجب أن نقبل الأمر كان من الأفضل أن تكون لدينا حالة إيجابية ومن ثم تتأجل المباراة ليوم آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر لوشيسكو: كنا نتمنى وجود حالات كورونا اخرى في الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.