شكرا لقرائتكم مجلس سموحة يدعم مدربي القطاع بعد مشادة أحد أولياء الأمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، تضامنه الكامل مع مدربي قطاع البراعم رماح أبوزيد وإسلام هاني و"كايزر" إزاء ما حدث من احد أولياء الأمور لأحد البراعم مما أدى الى تطور الوضع و وصوله الى النيابة العامة .

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بداية الأزمة من أحد أولياء الأمور ويلعب نجله بقطاع الناشئين مواليد 2008 ، قام بالاتصال بقسم شرطه سيدى جابر واتهم 3 مدربين من النادى بالتهجم عليه وعدد من التهم وتم استدعاء الثلاثة الى قسم الشرطة وتم احتجازهم وتحويلهم الى النيابة العامة ولم يتم الافراج عنهم حتى الان.

أكد مجلس إدارة نادي سموحة بتقديم دعمه الكامل للمدربين الثلاثة لعلمه التام وتأكده من التزامهم الكامل وعدم تحملهم اي مسئولية تجاه المهزلة التي حدثت بالأمس ، و أن هناك تحقيق فى الواقعة بالكامل .