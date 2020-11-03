شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يحفز المتطوعين المرشحين للبرنامج التدريبي لمونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألتقى الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، مع 500 متطوع من المرشحين للمشاركة في البرنامج التدريبي الخاص بالنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

قال وزير الشباب والرياضة مع المتطوعين :" هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لانجاح البطولة وظهورها بالشكل الذي يليق باسم مصر ، وتتكاتف مؤسسات الدولة كافة من أجل إنجاح بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021".

تابع الدكتور أشرف صبحي : " فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دوما على دور الشباب في كافة المجالات ، وان الشباب ثروة حقيقة يمكن استثمارها واستثمار طاقاتها".

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وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر لديها إمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها إنجاح أي حدث على أرضها ، ومن ضمن هذه الإمكانيات والقدرات الثروة الشبابية.

وأوضح "صبحي" هناك متابعة مستمرة للبطولة وتجهيزاتها من الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة ، وكذلك زيارات ميدانية متكررة للصالات التي ستقام عليها البطولة للمتابعة عن قرب اخر التجهيزات بتلك الصالات.

واشاد وزير الشباب والرياضة بلجنة المتطوعين في البطولة، مبينا أن المتطوعين عليهم دور مهم ومسئولية كبيرة لإظهار البطولة بالشكل المطلوب، موضحاً ان الانطباع الاول للوفود المشاركة في البطولة يأتي من خلال اول تعامل لتلك الوفود مع المتطوعين".