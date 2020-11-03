شكرا لقرائتكم طارق يحيي: الدفع بالونش أو علاء مصيري أمام الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق يحيى نجم الزمالك السابق عن جاهزية جميع لاعبي الفريق الأبيض لمواجهة الرجاء موضحا أن مشاركة كل من محمود علاء والونش وعبد الغني أمام الرجاء، الآن في يد باتشيكو.

وقال يحيي في تصريحات في قناة الزمالك: "بالتأكيد سيدفع باتشيكو بالونش أو علاء في المباراة من الصعب التخلي عن أهم لاعبان في قلب الدفاع في مباراة مصيرية أمام الرجاء".

ورحب يحيي بالحكم السنغالي ماجيت نداي لمباراة الرجاء قائلا: "خبر ممكن يفرح جماهير الزمالك أن الحكم السنغالي ماجيت نداي لم يخسر معه الزمالك أي مباراة، وكذلك الرجاء، نتمنى أن تكون مباراة الغد هي الهزيمة الأولى للرجاء تحت القيادة التحكيمية لنداي".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم السنغالي ماجيت نداي لإدارة مباراة الزمالك والرجاء، غدًا الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

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ووفقًا لما أعلنه كاف، فإن السنغالي الحاجي ماليك سامبا ومواطنه نوحا بانجورا سيتواجدا لمساعدة نداي في اللقاء، مع عيسى سي الحكم الرابع.

ويتواجد الجامبي باكاري جاسما حكمًا لتقنية الفيديو المساعد في اللقاء، ويعاونه الجنوب أفريقي كيخلي سيويلا.

ونجح الزمالك في الفوز على الرجاء في مباراة الذهاب التي أقيمت بالدار البيضاء المغربية، بهدف نظيف، قبل أن يلتقيا في مواجهة العودة غدًا.

الجدير بالذكر أن الأيام الماضية كانت قد شهدت تضاربًا حول اسم حكم اللقاء، في ظل انتشار تقارير مغربية عن تعيين جاساما كحكم أول في المواجهة.