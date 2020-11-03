شكرا لقرائتكم محمد شبانة: لجنة تخطيط الأهلي توصي بالاستغناء عن رامي ربيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في تلفزيون " اليوم السابع " أن لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح أوصت بالاستغناء عن خدمات رامي ربيعة مدافع الفريق بسبب إصاباته المتكررة وعدم استفادة الفريق منه بشكل جيد علي مدار السنوات الماضية.
تابع الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون اليوم السابع أن اللجنه أكدت أن خزينة النادي تحملت مئات الأف من الدولارات لعلاج المدافع الدولي، بجانب تحمل راتبه المرتفع في الوقت الذي لم يشارك ربيعة مع الأهلي في السنوات الأخيرة الا في عدد مباريات قليل سواء محليا او قاريا بسبب اصاباته المتكررة.
أضاف شبانة أن لجنة التخطيط تركت القرار النهائي لموسيماني المدير الفني للفريق لاتخاذ القرار النهائي فيما يخص مستقبل رامي ربيعه سواء باستمراره مع الفريق او الغاء عقد تجديده والاستغناء عن خدماته.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.
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