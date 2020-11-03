شكرا لقرائتكم الأهلي يوافق على تجديد إعارة محمود الجزار للجونة لموسم جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو النادي الأهلي على تجديد إعارة محمود الجزار مدافع الفريق للجونة لمدة موسم إضافي، بعد انتهاء اعارته هذا الموسم لنفس الفريق، وتقدم الجونة بعرض للأهلي لتجديد استعارة الجزار وهو الأمر الذي وافقت عليه الإدارة الحمراء، وتلقى الجزار أكثر من عرض للخروج إعارة في الفترة الماضية منهم عروض خارجية إلا أن المدافع الشاب فضل تجديد الإعارة للجونة بعد رفض الجنوب افريقي بيتسو موسيماني عودته لصفوف الأهلي.

من ناحية أخرى، فتح مسئولو الأهلي خط إتصالات مع نظراؤهم في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لمعرفة الإجراءات الاحترازية المقرر إتباعها في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري ، وأجرى الاهلي إتصالات مع الكاف لمعرفة البروتوكول الطبي المطلوب تطبيقه في نهائي البطولة الافريقية الذي سيلعب فيه الأهلي مع الفائز من الزمالك والرجاء حتى يستعد الأهلي لهذا البرتوكول مُبكراً سواء كان الأمر يتعلق بإجراءات تعقيم أو مسحات طبية أو غيرها من الإجراءات الاحترازية.