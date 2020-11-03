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بوينوس ايرس: سيخضع الاسطورة الارجنتيني دييغو مارادونا لعملية جراحية في الدماغ بسبب ورم دموي في الساعات المقبلة كما اعلن طبيبه ليوبولدو لوكي الثلاثاء. وقال لوكي في مؤتمر صحافي عقده في العيادة الخاصة حيث نقل النجم الارجنتيني الاثنين من اجل اجراء فحوصات في لا بلاتا، جنوب العاصمة بوينوس أيرس "سأقوم باجراء العملية له، انها مجرد عملية روتينية" بعد ان اظهرت صور الاشعة وجود ورم دموي في دماغ مارادونا.

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