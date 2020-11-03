شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الرياضة" يكشف كواليس إطاحة راقصة بمجلس إدارة مركز شباب قويسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحى اتخذ إجراءات فورية ورادعة تجاه مجلس إدارة مركز شباب قويسنا، بعد أن تبين صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقامة حفلات غير لائقة بقاعة المناسبات بالمركز.

وأضاف "فوزى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه تم حل مجلس الإدارة بسبب الحفلات غير اللائقة، موضحاً أن الشركة التي كانت تستأجر كافتيرا المركز هي التي كانت تقيم هذه الحفلات، وتابع: "تم حل المجلس بالكامل وإحالة العاملين بالمركز للتحقيق وفسخ العقد مع المستأجر صاحب الواقعة".

وعلق "فوزى"، على مشاركة راقصة فى مركز شباب قويسنا، قائلاً: "ده شيء مرفوض تماماً كمان داخل المجتمع المصرى في الأندية ومراكز الشباب".

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وكان اتخذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إجراءات رادعة وفورية تجاه مركز شباب مدينة قويسنا بعد أن تبين للوزارة صحة الوقائع التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة حفلات غير لائقة بقاعة المناسبات بالمركز وذلك من خلال الشركة المؤجرة لكافيتيريا المركز.

وتضمنت القرارات اتخاذ الإجراءات القانونية بحل مجلس الإدارة وتحويل جميع العاملين بالمركز للتحقيق، ونقل مدير المركز، بعد التحقيق معه، وفسخ التعاقد مع المستأجر صاحب الواقعة.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة من جانب تدعم كل الهيئات الشبابية والرياضية فى تنفيذ الأنشطة والمشروعات فى ضوء من الرقابة الصارمة والإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى هيئة يثبت مخالفتها القوانين واللوائح المنظمة للعمل.