حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء الموافق 3/ 11/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها، صن داونز يفاوض الأهلى لضم حسين الشحات وقفشة، رمضان صبحى وطاهر طاهر فى تدريب منتخب مصر استعدادا لتوجو، وكواليس حوار بن شرقي ومساعدي باتشيكو ليلة مباراة الأبطال أمام الرجاء، وكهربا وفضل.. "سمنة على عسل". صن داونز يفاوض الأهلى لضم حسين الشحات وقفشة نكشف سر كثرة حقائب بعثة الرجاء المغربى.. وموعد مغادرة القاهرة إنطلاق مران منتخب مصر الأول بحضور 13 لاعباً.. صور الظهور الأول لحسام عاشور مع الاتحاد السكندرى Advertisements الوداد ينتظر التعاقد مع مدير فنى جديد لحسم المفاوضات مع الحضرى موسيماني يناقش ملفات النهائي والصفقات والراحلين عن الأهلي في الإجازة بيراميدز ينتظر المدير الفنى الجديد لحسم ملف المعارين كواليس حوار بن شرقي ومساعدي باتشيكو ليلة مباراة الأبطال أمام الرجاء كهربا وفضل.. "سمنة على عسل".. فيديوجراف

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