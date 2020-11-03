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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء الموافق 3/ 11/ 2020 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، صن داونز يفاوض الأهلى لضم حسين الشحات وقفشة، رمضان صبحى وطاهر طاهر فى تدريب منتخب مصر استعدادا لتوجو، وكواليس حوار بن شرقي ومساعدي باتشيكو ليلة مباراة الأبطال أمام الرجاء، وكهربا وفضل.. "سمنة على عسل".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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