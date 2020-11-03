اخبار الرياضه

وزير الشباب والرياضة يحفز المتطوعين المرشحين للبرنامج التدريبي لبطولة العالم لكرة اليد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يحفز المتطوعين المرشحين للبرنامج التدريبي لبطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، 500 متطوع من المرشحين للمشاركة في البرنامج التدريبي الخاص بالنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

 

قال وزير الشباب والرياضة مع المتطوعين: "هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لإنجاح البطولة وظهورها بالشكل الذي يليق باسم مصر، وتتكاتف مؤسسات الدولة كل من أجل إنجاح بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021".

 

وتابع الدكتور أشرف صبحي: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دومًا دور الشباب في كل المجالات، وأن الشباب ثروة حقيقة يمكن استثمارها واستثمار طاقاتها".

 

Advertisements

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر لديها إمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها إنجاح أي حدث على أرضها، ومن ضمن هذه الإمكانيات والقدرات الثروة الشبابية.

 

وأوضح "صبحي" هناك متابعة مستمرة للبطولة وتجهيزاتها من الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة ، وكذلك زيارات ميدانية متكررة للصالات التي ستقام عليها البطولة للمتابعة عن قرب اخر التجهيزات بتلك الصالات.

 

واشاد وزير الشباب والرياضة بلجنة المتطوعين في البطولة، مبينا أن المتطوعين عليهم دور مهم ومسئولية كبيرة لإظهار البطولة بالشكل المطلوب، موضحاً ان الانطباع الاول للوفود المشاركة في البطولة يأتي من خلال اول تعامل لتلك الوفود مع المتطوعين".

 

متطوعى البطولة
متطوعى البطولة

متطوعى بطولة اليد
متطوعى بطولة اليد

وزير الرياضة و المتطوعيم
وزير و المتطوعين

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يحفز المتطوعين المرشحين للبرنامج التدريبي لبطولة العالم لكرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا