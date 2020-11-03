وزير الشباب والرياضة يحفز المتطوعين المرشحين للبرنامج التدريبي لبطولة العالم لكرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، 500 متطوع من المرشحين للمشاركة في البرنامج التدريبي الخاص بالنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة.
وتابع الدكتور أشرف صبحي: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دومًا دور الشباب في كل المجالات، وأن الشباب ثروة حقيقة يمكن استثمارها واستثمار طاقاتها".
وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر لديها إمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها إنجاح أي حدث على أرضها، ومن ضمن هذه الإمكانيات والقدرات الثروة الشبابية.
وأوضح "صبحي" هناك متابعة مستمرة للبطولة وتجهيزاتها من الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة ، وكذلك زيارات ميدانية متكررة للصالات التي ستقام عليها البطولة للمتابعة عن قرب اخر التجهيزات بتلك الصالات.
واشاد وزير الشباب والرياضة بلجنة المتطوعين في البطولة، مبينا أن المتطوعين عليهم دور مهم ومسئولية كبيرة لإظهار البطولة بالشكل المطلوب، موضحاً ان الانطباع الاول للوفود المشاركة في البطولة يأتي من خلال اول تعامل لتلك الوفود مع المتطوعين".
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