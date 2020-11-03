شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع برؤساء الاتحادات الرياضية الأفريقية "أوكسا".. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة جلسة غدًا الأربعاء، مع اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات الأفريقية "أوكسا"، بمقر وزارة الرياضة، ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالاتحادات الرياضية الأفريقية سواء التى توجد مقراتها فى مصر أو فى مختلف الدول الأفريقية الشقيقة.

ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماع اللجنة العليا لاكتشاف المواهب، بحضور ممثلي وزرات "الثقافة، التعليم العالي، التربية والتعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية، الإعلام" ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

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حيث ناقش اعضاء اللجنة خلال اجتماعها المقترحات المقدمة من عدد من الخبراء والخاصة بالبرنامج القومي الذي سيتم تدشينه لتوحيد جهود الوزارات في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين بمجالات (الرياضة والثقافة والفنون والاتصالات والتعليم والابتكار).

واستعرض ممثلي الوزارات المعنية اليات اكتشاف المواهب في مجال تخصصهم والأعمار المستهدفة في كل مجال ومعايير اختيار تلك المواهب والبرامج الخاصة لتطوير قدراتهم وتنميتها.

كما التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالفنان السورى جمال سليمان، لبحث إطلاق مبادرة للحفاظ على اللغة العربية والهوية الوطنية، وثقافتنا المصرية فى نفوس الأجيال الجديدة، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتورة عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة.