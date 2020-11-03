شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السميع مديرا فنيا للرجاء المطروحى وياسر الكنانى للإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة الرجاء المطروحى، برئاسة سعد أبو الصندوق، مع محمد عبد السميع المدير الفنى السابق لبترول أسيوط لقيادة الفريق فنيا فى الموسم المقبل بالمجموعة الثالثة التى تضم أندية الإسكندرية وبحرى، فى إطار سعى الإدارة نحو العودة لدورى الأضواء والشهرة.

فى الوقت نفسه تعاقد مجلس إدارة نادي الإعلاميين الذى ينافس بالمجموعة الأولى بالقسم الثانى مع ياسر الكنانى المدير الفنى السابق للألومنيوم للمنافسة على الصعود أيضا للأضواء، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المدير الفنى الموسم الماضى مع أبناء نجع حمادى.

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وكان ياسر الكنانى أتم اتفاقه مجلس إدارة دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله من أجل تولى القيادة الفنية للفريق البحراوى، قبل أن يتراجع المدير الفنى عن اتفاقه ويرحل لتدريب الإعلاميين.

من ناحية أخرى، أوضح جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، عن سبب رفض الجبلاية لإلغاء الهبوط فى الدورى العام أسوة بما حدث فى دورى القسم الثانى، وقال محمد على فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: الدورى الممتاز يختلف تماماً عن الدرجات الأدنى، وأى خلل فيه سيؤثر بشكل كبير، خاصة وأن فرق الدورى العام لديها ارتباطات أفريقية سواء مع الأندية أو المنتخبات، ولذلك يرتبط بجدول زمنى محدد.

وأضاف: وإذا قررنا أن يكون عدد فرق الدورى 21 فريق بعد إلغاء الهبوط سنحتاج إلى 40 أسبوع كيف يمكن تنظيم هذا الأمر، والتجربة أثبتت أن دورى المجموعات فاشل وليس فى صالح الكرة المصرية.