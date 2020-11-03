اخبار الرياضه

حوار بين ساسي وطبيب الزمالك قبل قمة الحسم أمام الرجاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حوار بين ساسي وطبيب الزمالك قبل قمة الحسم أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دار حوار قصير بين التونسي فرجاني ساسى وطبيب الزمالك محمد أسامة قبل مران الفريق الأخير استعدادًا للرجاء، بنصف نهائي أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار بعد الفوز فى مباراة الذهاب التى جمعت بينهما فى استاد محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، والتى فاز بها الزمالك بهدف نظيف، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، ليقترب الفارس الأبيض من التأهل إلى النهائى الأفريقى الذى سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على استاد برج العرب.

 

من ناحية أخرى، قال موقع "le360" سبورت المغربى أن قائمة الرجاء التى ستخوض مباراة الزمالك فى غياب أنس الزنيتى، ومحمد الدويك وعبد الجليل أجبيرة بسبب عدم تعافيهم من الإصابة بفيروس "".

 

وتضم قائمة الرجاء لمباراة الزمالك:

 

حراسة المرمى: محمد بوعميرة، أمير الحداوى

Advertisements

 

خط الدفاع: عبد الإله مذكور، سند الورفلى ، بدر بانون، وإلياس الحداد، عبد الرحيم  شاكير، فابريس نجاه ، أسامة  سوكحان

 

خط الوسط: محمد زريدة، محمد  نعيم، عمر العرجون، فابريس  نجوما، زكرياء  الوردي، أيوب  نناح ، محمد  المكعازي ، محسن متولي، عبد الأله  الحافيظي ، محمد جبرون

 

الهجوم: محمود بنحليب ، سفيان الراحيمي، بين مالانو، محمد البكاري ، زكرياء الهبطي.

 

لمشاهدة ما دار بين ساسي وطبيب الزمالك اضغط هنا 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حوار بين ساسي وطبيب الزمالك قبل قمة الحسم أمام الرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا