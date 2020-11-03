شكرا لقرائتكم خبر عن حوار بين ساسي وطبيب الزمالك قبل قمة الحسم أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دار حوار قصير بين التونسي فرجاني ساسى وطبيب الزمالك محمد أسامة قبل مران الفريق الأخير استعدادًا للرجاء، بنصف نهائي أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار بعد الفوز فى مباراة الذهاب التى جمعت بينهما فى استاد محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، والتى فاز بها الزمالك بهدف نظيف، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، ليقترب الفارس الأبيض من التأهل إلى النهائى الأفريقى الذى سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على استاد برج العرب.

من ناحية أخرى، قال موقع "le360" سبورت المغربى أن قائمة الرجاء التى ستخوض مباراة الزمالك فى غياب أنس الزنيتى، ومحمد الدويك وعبد الجليل أجبيرة بسبب عدم تعافيهم من الإصابة بفيروس "كورونا".

وتضم قائمة الرجاء لمباراة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد بوعميرة، أمير الحداوى

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خط الدفاع: عبد الإله مذكور، سند الورفلى ، بدر بانون، وإلياس الحداد، عبد الرحيم شاكير، فابريس نجاه ، أسامة سوكحان

خط الوسط: محمد زريدة، محمد نعيم، عمر العرجون، فابريس نجوما، زكرياء الوردي، أيوب نناح ، محمد المكعازي ، محسن متولي، عبد الأله الحافيظي ، محمد جبرون

الهجوم: محمود بنحليب ، سفيان الراحيمي، بين مالانو، محمد البكاري ، زكرياء الهبطي.

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