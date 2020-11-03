شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وفضل فى اتحاد الكرة مجددًا بحضور لجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد منذ قليل محمود كهربا لاعب النادي الأهلي في مقر اتحاد الكرة للامتثال أمام لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري، بينما حضر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية متأخرًا إلى مقر الجبلاية، فى حضور محمد مرجان المدير التنفيذى للنادي الأهلي.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أن الثنائى تنازلا عن الشكوى المقدمة منهما ضد الآخر، وسيتم إصدار بيان بعد قليل بالواقعة.

فى سياق متصل، أزالت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، البيان الذى نشرته أمس وأعلنت خلاله انتهاء أزمة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وكان الاتحاد قد قال عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": حضر محمود عبد المنعم (كهربا) مساء امس إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لمقابلة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد حيث أبدى اللاعب اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري تجاه عضو اللجنة الخماسية، وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره لفضل كأخ أكبر له.

من جهته تفهم محمد فضل موقف اللاعب وتقديره لشجاعة اللاعب في الاعتراف بالخطأ ما ينم عن معدن اللاعب الطيب وحرصه على الحفاظ على مبادئ وقيم الرياضة في إعلاء الروح الرياضية واحترام الكبير، وتمنى محمد فضل للاعب التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل المستطيل الأخضر لصالح ناديه الأهلي ومنتخب بلاده.

Advertisements

كما أثنى عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الجو الأسري الذي ميز اللقاء، فيما حرص الكابتن محمد بركات مدير المنتخب على حضور اللقاء والاطمئنان على انتهاء الأزمة والاطمئنان بدوره على اللاعب.