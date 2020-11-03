شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وفضل.. "سمنة على عسل".. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، ومحمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى، الأضواء على مدار الساعات الماضية، منذ احتفالية تتويج الأهلى بدرع الدورى رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء والخامس على التوالى بعد موسم استثنائى فى الكرة المصرية بسبب فيروس كورونا، وذلك عقب المشادة التى نشبت بينهما خلال مراسم تسليم درع الدورى فى حضور مؤمن زكريا.
ورغم أن الطرفين أعلنا انتهاء الأزمة بشكل ودى إلا أن لجنة الانضباط رفضت الأمر وأعلنت أنها ستنظر فى شكوى الطرفين وستعاقب أصحاب السلوك غير الرياضى دون النظر إلى أى سلطة، حتى بعد تنازل محمد فضل عن شكواه، فكيف بدأت الأزمة؟.
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