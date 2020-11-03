شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك غدا أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الغد أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، حيث حدد باتشيكو ملامح التشكيل فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه الزمالك فى الفترة الحالية، وأبرزهم يوسف أوباما مهاجم الفريق الذى تم استبعاده للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، وفى الوسط الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى، أمامهم الثلاثى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى وكاسونجو وفى الهجوم مصطفى محمد.

ويفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى البرتغالى للزمالك، بين الثنائى كاسونجو ومحمد أوناجم لاعبى الفريق للتواجد فى التشكيل الأساسى، ويبحث باتشيكو عن بديل مناسب لتعويض غياب يوسف أوباما مهاجم الفريق الذى يغيب عن المباراة نظرا لإصابته فى الركبة، كما يدخل فى الصورة إسلام جابر لاعب الوسط والذى تألق بقوة الفترة الماضية وأصبح أحد الدعائم الأساسية فى الزمالك.

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كما وجه البرتغالى جايمى باتشيكو تحذيرا للاعبى الدفاع والوسط فى فريق الزمالك، حيث طالب باتشيكو لاعبى الدفاع بضرورة التركيز طوال المباراة، وعدم منح المنافس فرصة الحصول على أخطاء فى المنطقة المحيطة بمنطقة جزاء الزمالك.

كما طلب باتشيكو من لاعبى الوسط مهمتين أساسيتين خلال المباراة أولهما الضغط على المنافس من منتصف ملعبه، وكذلك تقديم المساندة الدفاعية للاعبى الدفاع أكثر من الدور الهجومى للاعبى الوسط.

فى نفس السياق يعقد باتشيكو محاضرة فنية للاعبى الفريق الومى عقب المران الذى سينطلق عصر اليوم، حيث يشرح باتشيكو فى محاضرة اليوم نقاط القوة والضعف فى المنافس من خلال عرض مباراة الفريقين الاولى التى أقيمت فى الدار البيضاء والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقى.

كما يشرح باتشيكو الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الزمالك وأدت إلى تهديد مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق فى أكثر من فرصة.