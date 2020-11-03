شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه متهكمًا: "أبارك لـ كاف على سلبية مسحة كورونا للرجاء وأخيرًا سيواجه الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهكم الإعلامي محمد شبانه في برنامجه "مع شبانه" على تلفزيون الخليج 365، على موقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف- من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء مرتين، قائلاً: "أبارك للاتحاد الأفريقي برئاسة أحمد أحمد على سلبية مسحة كورونا للاعبي الرجاء المغربي والحمد لله المباراة ستلعب ولن تؤجل مجددًا".

لمتابعة لايف شبانه على تلفزيون الخليج 365

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أضاف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون ”الخليج 365” أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي متعاطف بشكل غريب مع فريق الرجاء المغربي ووافق على تأجيل مباراة الزمالك مرتين وهذا أمر غريب، و أيضًا تصريحات مسئولي نادي الوداد بأنهم سيفوزون على الزمالك في مباراة الغد تصريحات غريبة.

الإعلامى محمد شبانه يظهر من خلال برنامجه "مع شبانه" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.