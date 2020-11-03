شكرا لقرائتكم خبر عن استياء فى الأهلى من جيرالدو بسبب رفض عروض الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الاستياء داخل النادي الأهلي من طريقة تعامل المحترف الأنجولي جيرالدو، والذي يرفض دومًا العروض التي تصل له بحجة عدم مناسبتها له من الناحية المادية والنفسية وآخرها عرض من أحد أندية الدرجة الثانية في البرازيل والذي طلب استعارة اللاعب بشكل رسمي لمدة موسم، ويرغب الأهلي في تسويق جيرالدو قبل انطلاق الموسم الجديد لكي تتمكن الإدارة الحمراء من قيد المغربي بدر بانون أحدث صفقات الفريق والقادم من الرجاء المغربي خاصة أن الفريق يملك 5 لاعبين أجانب وهو الحد الأقصى المسموح به.

ويرغب جيرالدو في الحصول على نفس المقابل المادي الذي يتقاضاه في الأهلي حال رحيله على سبيل الإعارة أو الحصول على قيمة عقده بالكامل والحصول على الاستغناء الخاص به حال رفع أسمه من القائمة، واستقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي على رحيل جيرالدو لعدم الحاجة الفنية إليه، ولإفساح المجال أمام قيد بانون.

وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي غدًا، الأربعاء، باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل اللعب معه يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي البطولة، من ناحية أخرى، فتح مسئولو الأهلي خط اتصالات مع نظرائهم في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لمعرفة الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري ، وأجرى الأهلي اتصالات مع الكاف لمعرفة البروتوكول الطبي المطلوب تطبيقه في نهائي البطولة الافريقية الذي سيلعب فيه الأهلي مع الفائز من الزمالك والرجاء حتى يستعد الأهلي لهذا البرتوكول مُبكراً سواء كان الأمر يتعلق بإجراءات تعقيم أو مسحات طبية أو غيرها من الإجراءات الاحترازية.