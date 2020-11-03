ميار شريف تفوز على الفرنسية تان وتتأهل للدور الرئيسى لبطولة تشارلستون الدولية للتنس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت ميار شريف بطلة مصر الذهبية في التنس، في الفوز على الفرنسية هارموني تان فى الدورى الثانى من تصفيات بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا، لتتمكن البطلة المصرية في تحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة بعد الفوز في مباراتين متتاليتين.

ونجحت بطلة مصر في التنس فى الفوز على الأمريكية اليكسا جلاتش 2-0 بالانسحاب بعدما سبق وتمكنت من الفوز بالمجموعة الأولى 6-2 لتتأهل الى الدور الثاني من تصفيات بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا.

وكانت نجمة التنس المصرية ميار شريف قد عبرت عن سعادتها بالمشاركة فى بطولة أمريكا للتنس، بالرغم من خسارتها وتوديع البطولة، مؤكدة أنها سوف تتدرب بجدية أكثر خلال الفترة المقبلة حتى تتجاوز أحلامها فى سماء اللعبة العالمية.

وقالت ميار، عبر حسابها على فيس بوك: "لعبت بطولة فى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، فزت فى مباراة وخسرت أخرى، كل ما أعرفه أننى سأتدرب بجد دائما وألعب بقوة وأتجاوز حدودى مرارا وتكرارا.. صباح الخير، أحبكم جميعا".

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وودعت ميار شريف بطولة أمريكا الدولية للتنس، بعد خسارتها أمام اللاعبة الأمريكية كايلا داى، فى المباراة التى انتهت بنتيجة مجموعتين للاشيء (6-7) و(5-7).

ميار شريف، بطلة التنس المصرية، 24 عاما، قفزت 9 مراكز فى التصنيف، لتحتل المركز 163 عالميا، وذلك بعد وصولها إلى الدور الرئيسى في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" وهى إحدى بطولات الجراند سلام.

جدير بالذكر أن البطلة المصرية فضلت العودة إلى مصر بعد تأهلها للدورالرئيسى لبطولة رولان جاروس للمرة الأولى فى تاريخ التنس المصرى، للاحتفال بهذا الإنجاز مع الشعب المصرى.